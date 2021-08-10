В Индонезии зоозащитники благодаря посту в Facebook спасли редкого суматранского полосатого кролика. Его выпустили на территории парка Керинчи-Себлат.
Кролика поймал и сфотографировал местный фермер. Он опубликовал в Facebook объявление о продаже, сообщает природоохранная организация Fauna-Flora в своем пресс-релизе.
Известно, что зверька поймал фермер, который увидел его на окраине национального парка возле реки. У животного была небольшая травма бока, но не смертельная.
Фермера быстро нашли после публикации фото зверька.
Читайте также"Смертный приговор животному": в Британии суд разрешил казнить альпаку (видео)Отмечается, что полосатые кролики настолько скрытны, что немногие зоологи видели их. Сегодня этот редкий вид, который обитает лишь в суматранских лесах, сильно страдает от их вырубки.
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