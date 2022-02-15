Посетители зоопарка охотно наблюдали за забавами животных.

В Харьковском зоопарке устроили зимние игры для обезьянок, которые там проживают.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Работники зоопарка спрятали в снежных сугробах овощи, фрукты и печенье. В свою очередь животные их должны отыскать.

В таких зимних играх обезьяны охотно участвуют и даже соревнуются друг с другом за найденные лакомства, а посетители зоопарка с интересом и удовольствием наблюдают за такими играми.

В зоопарке пояснили, что такие соревнования устраивают только для японских макак, которые имеют теплый мех и привыкли к холоду. На их родине на севере Японии зима длится до четырех месяцев, а средняя температура в холодное время года до -5 градусов.

Как сообщал УНИАН, в Киевском зоологическом парке ко Дню святого Валентина решили показать топ-10 пар своих влюбленных питомцев. За предыдущий 2021 год в Киевском зоологическом парке было создано 53 стабильных пары животных, не учитывая сезонные пары птиц и те, которые живут колониями. Благодаря комфортным условиям проживания, у этих пар за прошлый год появилось более 450 малышей.

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