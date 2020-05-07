В харьковском экопарке на свет появилась парочка дикобразов (видео)

Малыши имеют хороший аппетит - пьют мамино молоко, лакомятся сухариками и бананами.

Пара хохлатых дикобразов увидели свет в харьковском экопарке.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Честерском зоопарке вылупились пять маленьких пингвинов: им выбрали имена (фоторепортаж)

Зовут их Чук и Гек. Малыши имеют хороший аппетит - пьют мамино молоко, лакомятся сухариками и бананами. Ни на минуту не отходят от родителей, а те - следят за детьми и не подпускают посторонних.