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В харьковском экопарке на свет появилась парочка дикобразов (видео)

11:43, 07 мая 2020
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Зовут их Чук и Гек. Малыши имеют хороший аппетит - пьют мамино молоко, лакомятся сухариками и бананами. Ни на минуту не отходят от родителей, а те - следят за детьми и не подпускают посторонних.

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