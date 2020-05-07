В харьковском экопарке на свет появилась парочка дикобразов (видео)
11:43, 07 мая 2020Экология
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Малыши имеют хороший аппетит - пьют мамино молоко, лакомятся сухариками и бананами.
Пара хохлатых дикобразов увидели свет в харьковском экопарке.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Зовут их Чук и Гек. Малыши имеют хороший аппетит - пьют мамино молоко, лакомятся сухариками и бананами. Ни на минуту не отходят от родителей, а те - следят за детьми и не подпускают посторонних.
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