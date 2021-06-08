В Днепре неравнодушные заблокировали движение авто ради того, чтобы безопасно перевести утку с малышами через центральный проспект.
Как сообщается в сюжете ТСН, женщина использовала свою красную сумку, как флажок, чтобы машины ее заметили и остановились. Двое мужчин тем временем помогли утятам спрыгнуть с бордюра на мостовую, а потом следили, чтобы никто из малышей не потерялся.
В итоге утка и ее девять малышей направились по тротуару к центральному парку. Там есть пруд, где они постоянно обитают. Из-за обильных дождей озеро разлилось, поэтому местные утки массово разошлись аллеями.
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