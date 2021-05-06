Цветы символизируют уважение нидерландцев к героям и героиням Небесной сотни.

В центре Киева расцвели 100 тыс. нидерландских тюльпанов.

Читайте такжеУченые показали самую отвратительную орхидею (фото)Как сообщает пресс-служба КГГА, полгода назад на Майдане Независимости и у здания Министерства иностранных дел высадили 100 тыс. луковиц этих цветов различных сортов.

Тюльпаны привезли из Королевства Нидерланды по инициативе почетного консула Украины в Амстердаме Эмиля де Севрена Жакета и при поддержке посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова.

"100 тысяч тюльпанов символизируют уважение нидерландцев к героям и героиням Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

Сорта подбирали по цветам:

желтые, оранжевые, красные - Banjaluka, Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, Orange Lion, Oranje van Eijk, Oranje Breeze;

розовые - Salmon van Eijk;

фиолетовые - Negrita Purple.

В зависимости от сорта тюльпаны имеют разную высоту и создают объемную картину.

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Автор: Катерина Комолова