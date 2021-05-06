В центре Киева расцвели 100 тыс. нидерландских тюльпанов.
Читайте такжеУченые показали самую отвратительную орхидею (фото)Как сообщает пресс-служба КГГА, полгода назад на Майдане Независимости и у здания Министерства иностранных дел высадили 100 тыс. луковиц этих цветов различных сортов.
Тюльпаны привезли из Королевства Нидерланды по инициативе почетного консула Украины в Амстердаме Эмиля де Севрена Жакета и при поддержке посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова.
"100 тысяч тюльпанов символизируют уважение нидерландцев к героям и героиням Небесной Сотни", - говорится в сообщении.
Сорта подбирали по цветам:
- желтые, оранжевые, красные - Banjaluka, Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, Orange Lion, Oranje van Eijk, Oranje Breeze;
- розовые - Salmon van Eijk;
- фиолетовые - Negrita Purple.
В зависимости от сорта тюльпаны имеют разную высоту и создают объемную картину.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Большая редкость: возле станции "Академик Вернадский" увидели горбатых китов (фото)
- В Австралии нашли гигантскую бабочку с размахом крыльев 25 сантиметров (фото)
- Принца обвинили в убийстве крупнейшего медведя в Европе (фото)
- На берегу Каспия нашли десятки мертвых краснокнижных тюленей, многие было без шкур
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram