Сама станция работает в гораздо более ручном режиме.

Уровень радиации на территории Чернобыльской атомной электростанции уже несколько месяцев находится на уровне, который был до захвата зоны отчуждения российскими военными.

Об этом сообщил член общественного совета по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко во время информационного телемарафона.

По его словам, станция работает в гораздо более ручном режиме, потому что была выведена из строя электроника, системы автоматического мониторинга и все остальное.

"Разграблены предприятия, которые помогали функционировать Чернобыльской АЭС. Разграблены наши лаборатории, что отбросило назад во времени наших ученых, потому что все опыты и эксперименты, которые продолжились, не могут проводиться, потому что оборудования нет, потому что россияне все вывезли. Но чисто радиологически территория Чернобыльской зоны уже несколько месяцев, как вернула уровень радиации к уровню, который был до нападения России", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день войны, 24 февраля. Персонал стал заложником оккупантов, потому что россияне не давали провести ротацию, а усталость работников угрожает безопасности на законсервированной ЧАЭС. В конце марта россияне покинули ЧАЭС.

Сейчас рашисты удерживают в заложниках крупнейшую АЭС на территории Украины и Европы - Запорожскую АЭС - и угрожают ее взорвать.

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