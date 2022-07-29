Источник, знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов разведки под прикрытием.

Россия смогла захватить Чернобыльскую АЭС не случайно, поскольку отправила своих агентов туда еще в ноябре 2021 года, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для бескровного захвата.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

"Источник, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода российских войск", - пишет издание со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, "Чернобыль также был пунктом передачи документов из штаб-квартиры СБУ. В обмен на деньги украинские чиновники передали российским шпионам информацию о военной готовности Украины".

При этом расследователи агентства отметили, что не смогли независимо проверить детали утверждений источника.

Как отмечается, сейчас продолжается как минимум три расследования в отношении людей, которые работали на Чернобыльской АЭС. Согласно этим документам, в ходе расследования выявили как минимум двух человек, которые подозреваются в предоставлении информации российским агентам или ином содействии им в захвате объекта.

Агентство провело интервью с десятками официальных лиц в России и Украине, осмотрело украинские судебные документы и заявления, связанные с расследованием поведения людей, которые работали в Чернобыле, и установило, что инфильтрация была гораздо глубже, чем это признавалось публично.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что "кроме внешнего врага, у нас, к сожалению, есть внутренний враг, и этот враг не менее опасен". По его словам, на момент вторжения были агенты в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органов. Он отказался назвать имена, но сказал, что таких предателей необходимо "нейтрализовать" любой ценой.

Сообщается, что Москва рассчитывала активировать спящих агентов внутри украинского аппарата безопасности. Специалисты по планированию военных действий вокруг президента РФ Владимира Путина считали, что с помощью этих агентов РФ будет нужна лишь небольшая военная сила и несколько дней, чтобы заставить администрацию президента Украины Владимира Зеленского уйти, бежать или капитулировать.

Также источники издания подтвердили сообщения западной разведки о том, что Кремль готовил Олега Царева для руководства марионеточным правительством в Киеве. Царев сказал, что сообщение Reuters о том, как в целом разворачивалась операция Москвы, "имеет очень мало общего с реальностью".

Хотя Россия захватила Чернобыльскую АЭС, ее план по захвату власти в Киеве провалился. Согласно многочисленным источникам в России и Украине, во многих случаях установленные Москвой спящие агенты не справлялись с задачей. Данилов сказал, что агенты и их кураторы считали Украину слабой, что было "полной ошибкой". Люди, на которых рассчитывал Кремль как на своих доверенных лиц в Украине, преувеличивали свое влияние в предыдущие годы. Один источник сказал Reuters, что "Кремль полагался в своем планировании на "клоунов - они немного знают, но всегда говорят то, что хочет услышать руководство, потому что иначе им не заплатят".

Однако, в одном российская разведка преуспела - посеяла недоверие внутри Украины и обнажила недостатки СБУ.

Как сообщал УНИАН, российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день войны, 24 февраля. Персонал стал заложником оккупантов, потому что россияне не давали провести ротацию, а усталость работников угрожает безопасности на законсервированной ЧАЭС. В конце марта россияне покинули объект.

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