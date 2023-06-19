Антарктида тает непрогнозируемо быстро.

Площадь морского льда в Антарктиде сокращается беспрецедентно быстро, из-за чего происходят глобальные изменения погоды и климата. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

По данным ученых, под угрозой исчезновения оказываются и определенные виды животных, в частности императорские пингвины, некоторые виды тюленей и морских птиц.

Как сообщается, в течение 2007-2022 годов спутниковые исследования показывают постоянное снижение количества приполярного льда. А с 2016 года тенденции уменьшения льда становятся все более непрогнозируемыми.

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Сейчас, в середине полярной зимы, лед должен быть самым мощным. Вместо этого полярники наблюдают беспрецедентный минимум ледяного покрова. Некоторые участки Антарктиды обнажились, потеряв ледовый покров в тех местах, где раньше такого не наблюдалось. Одной из самых аномальных акваторий по уменьшению льда является море Беллинсгаузена.

"Не обошли "ледовые перемены" и акваторию острова Галиндез, где расположена наша станция. На днях в районе "Вернадского" зафиксировали температуру +3 С°. И хоть в этот период здесь должна быть настоящая антарктическая зима, а океан вокруг острова - замерзнуть, ожидаемый лед не образовался", - сообщают ученые.

Украинские полярники в Антарктике наткнулись на редкое явление

Как сообщал Погода УНИАН, в мае украинские полярники наткнулись на так называемый блинный лед - необычное льбодовое образование на поверхности воды в форме "блинов". По словам ученых, диаметр этих "блинов" может колебаться от 30 см до нескольких метров, а толщина достигает 10 см.

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