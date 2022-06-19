За нарушение-штраф от 8500 до 68000 гривен с конфискацией животных.

Украинцы требуют от властей запретить разведение и продажу домашних и диких животных во время военного положения и в течение 5 лет после его окончания.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента.

Автор петиции Александр Титарчук предлагает внести изменения в ЗУ "О защите животных от жестокого обращения", а именно - статью 8 и статью 22.

В частности, прописать запрет разведения домашних животных на период военного времени и в течение 5-ти лет после окончания военного времени.

Предлагает и установление ответственности за нарушение запрета разведения - штраф от 8500 до 68000 гривен с конфискацией животных.

С этой целью предусматривается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, дополнив его отдельной статьей 154-1 "Нарушение запрета разведения домашних и диких животных в период действия военного положения".

По состоянию на 19 июня петицию подписали 594 человек из 25 тысяч нужных для ее рассмотрения президентом.

Как писал УНИАН, в приюте для животных в Бородянке Киевской области, длительное время оккупированной российскими захватчиками, выжило лишь 150 собак из почти 500.

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