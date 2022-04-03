Волонтеры после освобождения Бородянки от российских оккупантов смогли наконец попасть на территорию местного приюта.

В приюте для животных в Бородянке Киевской области, которая была длительное время оккупирована российскими захватчиками, выжило лишь 150 собак из почти 500.

Об этом сообщает гуманистическое движение за права животных UAnimals.

"Вчера, 1 апреля, как только Бородянка была освобождена от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют... Сегодня волонтеры отправились в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. В общей сложности из 485 выжило всего 150", - рассказали зоозащитники.

Отмечается, что в приюте с начала войны животные остались закрытыми в вольерах без еды и воды. Все это время руководства на территории приюта не было, и в спасении животных его представители участия не принимали.

"К счастью, часть собак выжила, хоть и находится в тяжелом состоянии. ... 27 животных в самом тяжелом состоянии вывезли на лечение в частные клиники", - говорится в сообщении.

В организации поблагодарили волонтеров и сообщили, что перечислят 50 тыс. грн вознаграждения за спасение животных из Бородянского приюта.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове пожарные приютили кролика, спасенного из разрушенного оккупантами дома.

А под Киевом волонтеры спасали животных из частного зоопарка.

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