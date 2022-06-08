Всех желающих ждут с 9:00 до 16:00.

После трехмесячного перерыва из-за массированных обстрелов российскими войсками в Николаеве снова откроется зоопарк. Посетители смогут проведать животных уже с 11 июня.

Об этом сообщил николаевский городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, пока что посетить Николаевский зоопарк можно будет только в выходные с 9:00 до 16:00.

"Уверен, прогулки в зоопарке доставят вам много удовольствия. К тому же, несмотря на войну и то, что заведение три месяца было закрыто для посетителей, его работники сделали все, чтобы сохранить животных и территорию в надлежащих условиях. И даже улучшить их", – отметил Сенкевич.

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска 7 марта обстреляли территорию Николаевского зоопарка. Отмечается, что снаряды упали возле вольеров тигров и белой медведицы. Животные не пострадали.

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов собрала более 600 000 долларов на помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от вторжения России.

Пожертвования поступили после того, как местные зоопарки, в том числе Николаевский зоопарк, разместили в сети просьбы о помощи. Привлечь удалось более 600 тысяч долларов.

23 марта россияне снова накрыли огнем зоопарк в Николаеве.

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