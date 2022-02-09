Лесные коты - отшельники, поэтому их крайне редко можно увидеть даже в лесу.

На Львовщине спасли краснокнижного лесного кота. Животное вышло к людям из леса, потому что было очень голодным. Кота на своем дворе заметил житель села Лихобора. На тот момент он уже успел наделать немало бед.

Об этом сообщает ТСН.

Кот пришел на подворье мужчины в поисках еды. Там он увидел кур. Лесной кот начал охотиться на птиц, нескольких он поймал. Животное рискнуло и приблизилось к людям не просто так. Снежная зима и нехватка пищи заставили кота пойти на такой шаг.

Жители села незваного гостя поймали. Они вернули кота в дикую природу, где он будет в безопасности и не сможет навредить людям.

В Украине живет очень мало таких краснокнижных лесных котов. По подсчетам экспертов, в нашей стране осталось менее 500 животных.

Читайте такжеВ Индонезии спасли крокодила, 5 лет плававшего с шиной от мотоцикла (видео)Лесные коты - отшельники, поэтому крайне редко попадаются на глаза людям даже в лесу. Увидеть животное - большая редкость.

Ранее УНИАН уже сообщал, что огромное стадо зубров "поймали" на видео возле леса в Винницкой области.

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