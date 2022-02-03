Гоголь встречается во время миграций и иногда зимой.

В Чернобыле заметили редких птиц, которых нечасто можно там встретить. Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник посетили гоголи, которые занесены в Красную книгу Украины.

Фото гоголей показали на странице заповедника в Facebook.

Эта птица до середины XX века гнездилась в долине реки Припять. Однако постепенно их численность уменьшилась. В Чернобыле можно было очень редко увидеть одиночных самок во время гнездования, однако сейчас такие случаи не замечаются.

"В выводках гоголя – до 15 птенцов. Эта утка гнездится в дуплах старых деревьев. Вероятно, уничтожение таких деревьев и привело к потере этого вида в регионе. Гоголь встречается во время миграций и, реже, зимой, когда птицы небольшими группами держатся на прорубях р. Припять. Однако это птицы из северных стран. Питаются мелкой рыбой, моллюсками и насекомыми", - рассказали в Заповеднике.

На фото удалось "поймать" сразу целую стаю птиц. Они летали над рекой и плавали в воде. Всего было замечено 17 птиц.

Читайте также"Маленькие прыгунки": украинские полярники показали забавное видео с пингвинамиРанее УНИАН уже сообщал, что в Чернобыльском заповеднике показали колонии белых цапель.

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