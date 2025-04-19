Также по нацпарку путешествуют кулики.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) "взрыв" жизни - прилетели удивительные птицы - краснокнижные обыкновенные колпицы, и другие представители дикой фауны. Также вовсю цветут цветы и активизировались пчелы. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Уже больше недели бороздит просторы лиманов в парке. Редкая птица. Красная книга", - подчеркнул он.

Косарь белый (колпица) - птица семейства ибисовых. Один из 6 видов рода, единственный вид рода в фауне Украины, у нас - гнездовая перелетная птица. Молодая птица похожа на взрослую во внебрачном наряде, но первостепенные маховые перья с черной верхушкой; клюв серовато-розовый. Длина тела - 80-90 см, размах крыльев - 115-140 см. Вес птиц - до 2 кг.

Находится под охраной Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES), Боннской и Бернской конвенций и соглашения AEWA. Включен в Красную книгу Украины (статус - уязвимый).

С целью эффективной охраны экологи призывают взять под охрану колонии на Восточном Сиваше и в дельте Днестра, ограничить выжигание и выкашивание камыша комбайнами, применение гербицидов в местах гнездования, проводить широкую просветительскую программу.

Также Русев рассказал, что заповедник посетил кулик - коловодник черный, который зимует в основном в тропической полосе Африки. Сейчас он питается и набирается энергии, чтобы мигрировать дальше на Север.

Коловодник черный находится под охраной в соответствии с Соглашением о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA).

"Живая природа вокруг нас. Апрель - пора активного цветения трав, кустов, деревьев и активного полета насекомых, в частности пчел. Пчелы имеют сильно развитое обоняние. Они различают и воспринимают запахи в 1000 раз сильнее, чем человек. Они способны чувствовать аромат цветов на расстоянии 1 километр. Эти насекомые самые трудолюбивые существа из всех земных созданий. Новорожденные пчелы начинают трудиться уже на второй день своей жизни. На этом видео пчелы посещают цветочки одуванчика", - рассказал ученый.

Ученый обнародовал видео, на которых замечательные птицы, попавшие в фотоловушку и пчелы на цветах.

Новости парка "Тузловские лиманы"

Как писал УНИАН, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели удивительные птицы - розовые фламинго, которых также называют фениксами. Они путешествовали всю зиму по Европе, сейчас в парке 150 птиц, которые прилетели к Кордону "Тузловская Амазония". Стая поздоровалась с работниками нацпарка и полетела искать на больших просторах лиманов уютные места для гнездования.

Также сообщалось, что в Одесскую область прилетели краснокнижные птицы кулики-долгоноги. По словам Ивана Русева, птицы занесены в Красную книгу Украины и нуждаются в охране, поэтому таких животных следует беречь.

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