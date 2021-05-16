В зверинце - до двух десятков новорожденных животных.

В зоопарке Бердянска (Запорожская область) наблюдается весенний беби-бум - там на свет появились два десятка малышей.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В частности, месяц назад родились белые тигрята, но мать их до сих пор не отпускала. Накануне малышам сделали прививку и показали их общественности. Они весят более шести килограммов и вскоре станут настоящими хищниками.

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В сафари-парке пополнения произошли практически в каждом вольере - от копытных до лемуров и приматов.

"Братика и сестричку капуцинов бросили родители. Сразу после рождения эти обезьянки должны оседлать отца, но тот не вынес бремя отцовства. Оззи и Одри - всего 18 дней. Когда подрастут, будут размером с ладошку, а пока их вес на двоих - всего 110 граммов. Но хватка такая, что позавидуют даже профессиональные акробаты", - говорится в сюжете.

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Автор: Юрий Годован