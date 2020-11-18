Кабинет министр принял постановление, в котором вывел специальную формулу расчета тарифа на обращение с бытовыми отходами.
Читайте такжеЖурналисты назвали главные причины загрязнения воздуха в Киеве – расследование (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Согласно формуле, тариф на услуги по обращению с бытовыми отходами устанавливается за фактические объемы, которые попадают именно на переработку и захоронение», – сообщили в Кабмине.
То есть, чем больше люди будут сортировать мусор, тем меньший объем хлама поедет на полигон и тем дешевле обойдется услуга по его вывозу.
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