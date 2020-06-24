СМИ назвали источник радиационного загрязнения продуктов в Украине

Из-за неконтролируемого вывоза радиоактивного леса из Чернобыльской зоны украинцы рискуют не только купить загрязненные дрова для отопления своих домов зимой, но и получить сверхурочную дозу опасных веществ с продуктами. Однако многочисленные экологические общественные организации никак не реагируют на опасность для здоровья населения Украины.

О связи между вырубкой леса под Чернобылем и радиоактивным загрязнением овощей и зерна в украинских магазинах говорится в сюжете-расследовании журналистов программы "Гроші" на 1+1, пишет "Обозреватель".

По данным авторов сюжета, загрязненный лес из зоны отчуждения развозится по всей стране – и используется для изготовления мебели, окон, дверей и даже в качестве дров для отопления. При этом, по словам депутата Иванковского поселкового совета Сергея Грищенко, после сожжения чернобыльская древесина становится гораздо опаснее с точки зрения влияния на здоровье человека.

"Если этот (изготовленный из вывезенной из зоны отчуждения древесины – Ред.) стол сжечь, то вся радиация из него сконцентрируется в золе, и вот зола станет низко активными радиоактивными отходами", - утверждает Грищенко.

При этом, как предположили журналисты, для отопления используется львиная доля вывезенного из Чернобыльской зоны леса.

"Производство щепы и топливных паллетов здесь, как и пилорамы, на каждом шагу. Работа кипит. Вывозят целыми фурами. Поэтому, когда будете запасаться топливом на зиму, поинтересуйтесь его происхождением, чтобы ваша печка или котел светились только от пламени, а не от радиации. Ведь сжигая такие дрова, вы будете травить и себя, и окружающих", - заверил автор сюжета.

Именно с этим ученые связывают повышенный уровень гомоцистеина у детей из прилегающих к зоне отчуждения районов.

"Регистрировали в апреле уровень гомоцистеина и в декабре у одних и тех же детей. 75% детей имели резко повышенный уровень гомоцистеина именно с территории Полесского района - Полесского, Иванковского, прилегающего к зоне. Вот вам доказательство того, как влияет экологическая среда на обмен веществ, и будущее того, что мы наблюдаем", - цитируют в сюжете доклад эксперта по радиационной медицине, профессора Юрия Бандажевского, сделанное им еще в 2016 году.

По данным ученых, такое превышение провоцирует серьезные повреждения кровеносной системы, опасные поражения мозга или возникновение болезни Альцгеймера. Однако, утверждает корреспондент, доклад профессора Бандажевского никак не изменил ситуацию: на Иванковской теплоэлектростанции, как и 4 года назад, продолжают сжигать радиоактивную древесину. Об этом "Грошам" рассказали местные депутаты.

"Дрова топливные, цезия – 50 беккерелей в килограмме, стронция – 45 беккерелей в килограмме", - заявил журналистам Грищенко, демонстрируя документы в доказательство своих слов.

"При зольности древесины для расчетов берут 1%. Это свидетельствует о том, что если вы взяли здесь, например, у вас 50 беккерелей на килограмм, то в золе соответственно будет 5000 беккерелей на килограмм активность. Соответственно, если вся эта радиация соберется в один килограмм золы, то активность будет умноженная на 100, будет 5000 беккерелей. Суммарно 10 тысяч", - рассказывает депутат.

По словам корреспондента, такие показатели характерны для радиоактивных отходов, которые по закону должны утилизировать по специальной дорогостоящей процедуре. Вместо этого зараженную золу сгребают в фуры – и развозят по Украине для удобрения полей. Опасное "удобрение" аграриев привлекает низкой ценой.

"Эта зола сгребается, перегружается на большие фуры и увозится на поля Украины", - утверждает депутат Иванковской поселкового совета Олег Денисенко.

"Покупают радиоактивный пепел в особо крупных объемах, – это сотни тысяч тонн, – именно крупные агрофирмы", - поддерживает коллегу Грищенко.

Именно так, утверждается в сюжете, загрязняются зерно, овощи и ягоды, которые выращиваются на полях в Украине, и которые может купить любой человек в нашем государстве.

"Человек, который приходит на рынок, он покупает картошку, выращенную на этой золе, он не понимает, какая активность этого картофеля, и он никогда не померяет", - утверждает Денисенко.

Ранее сообщалось, что Международный фонд дикой природы заявил, что в Украине замалчиваются проблемы вырубки лесов, загрязнения рек и захламления мусором территорий. Активистов подавляющего большинства экологических общественных организаций эти проблемы интересуют меньше, чем, например, пожары в Австралии.

Особенно странно выглядит полное игнорирование эко-активистами масштабных пожаров и вырубки леса в Чернобыльской зоне. Впрочем, как установили журналисты 24 канала, такая позиция становится вполне объяснимой, если принять во внимание появление в Украине новой профессии – "активист по вызову". Согласно результатам расследования, экологическая тематика все чаще используется исключительно как способ заработка, политического пиара или нейтрализации бизнес-конкурентов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram