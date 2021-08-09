В Великобритании суд разрешил казнить альпаку – 8-летнее животное по кличке Джеронимо, у которого четыре года назад нашли туберкулез, распространенный и очень заразный среди рогатого скота.
Согласно британским законам, животные с туберкулезом должны быть усыплены, однако хозяйка Джеронимо решила бороться за его жизнь в судах, говорится в сюжете ТСН.
У животного в 2017 году обнаружили туберкулез, и с тех пор оно получило смертный приговор. Хозяйка альпаки на протяжении четырех лет оспаривала приговор в судах.
"…За это время неравнодушные британцы собрали петицию с тысячами голосов и отправили около 25 тысяч фунтов стерлингов на… спасение (Джеронимо – Ред.), но тщетно", – отмечается в сюжете.
"В конце прошлой недели суд (2 – 8 августа – Ред.) высшей инстанции таки подтвердил смертный приговор, и теперь специальные службы имеют месяц на его исполнение…", – выяснили журналисты.
Владелица животного утверждала, что лучше сама умрет, чем позволит его убить. Из-за смертного приговора альпаке защитники животных на этой неделе (9 – 15 августа – Ред.) планируют устроить протесты в правительственном квартале.
Что за животное альпака – справка УНИАН
Альпака или альпак – это домашнее мозоленогое животное, которое происходит от викуньи (вигони) – вида парнокопытных млекопитающих, которые принадлежат к семейству верблюдовых, пишет Википедия.
Альпак разводили в высокогорном поясе Южной Америки (в Андах).