Ученые называют такую "встречу" редким явлением.

Киевская семья наткнулась на самого ядовитого паука в Украине - занесенного в Красную книгу Эрезуса.

Как сообщается в сюжете ТСН, его нашли на лесной тропе у озера на столичной Троещине. Ученые говорят, что это довольно редкое явление - обычно пауки этого вида прячутся от людей.

Игорь с семьей пришел в лес на пикник, где первым опасного паука увидел его сын Святослав. Укус Эрезуса не смертелен, однако вызывает отеки, боль и онемение конечностей минимум на неделю. Мужчина рассказал, что знал об опасности именно этого паука, поэтому обращался с ним крайне осторожно.

В столичном зоопарке факт встречи с этим пауком называют уникальным случаем. "Вообще-то они не бегают по лесу так, как другие пауки могут бегать. Они сидят в норках и ждут добычу", - рассказала Оксана Мороз, биолог-исследователь отдела акватеррариума зверинца.

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Ученая говорит, что из норы он вылез в поисках самки для дальнейшего спаривания.

Этот вид пауков большей частью обитает в лесах на севере Евразии, они давно занесены в Красную книгу.

Детали узнавайте из сюжета ТСН:

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Автор: Юрий Годован