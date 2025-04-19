Подавляющее большинство больших птиц принадлежат к одной группе - бескилевые.

Птицы обитают в совершенно разных местах и имеют разный образ жизни. А еще они бывают самых разных размеров, от крошечных до гигантских.

Издание Discover Wildlife собрало всю информацию о самых больших птицах, которые в настоящее время живут на планете.

Какая самая большая птица в мире?

Подавляющее большинство больших птиц принадлежат к одной группе - бескилевые. Все бескилевые не летают и, за исключением киви, все длинноногие, длинношеие и крупные. Группа включает страусов, нанду, казуаров и эму, а также ныне вымерших слоновых птиц и моа.

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Какая птица была самой большой?

Считается, что слоновые птицы были самыми большими птицами, когда-либо существовавшими, их вес составлял более 500 кг. Однако самой высокой птицей был гигантский моа из Новой Зеландии, высота которого составляла колоссальные 3,6 м.

Хотя популяция этих гигантских птиц была стабильной в течение как минимум 40 тыс. лет, эти птицы были быстро истреблены, когда люди начали селиться в Полинезии и поняли, что они являются готовым источником пищи. Считается, что моа вымерли из-за чрезмерной охоты примерно к 1500 году нашей эры.

10 самых тяжеловесных птиц в мире

1. Обыкновенный страус (Struthio camelus) 156,8 кг

Самая большая птица в списке весит столько же, сколько пианино, и может достигать до 2,8 м в высоту. Страус, обитающий в Африке, и некоторых частях Австралии, также является самой быстрой из ныне живущих наземных птиц, развивая скорость до 40 миль в час, и откладывает самые большие яйца среди всех птиц.

2. Сомалийский страус (Struthio molybdophanes) 130 кг

Когда-то считавшийся подвидом обыкновенного страуса, но теперь признанный отдельным видом, сомалийский страус немного меньше своего рекордсмена-сородича. Он обитает в районе Африканского Рога в самой восточной части континента.

3. Южный казуар (Casuarius casuarius) 85 кг

Позитивно выглядящий доисторический южный казуар (одна из самых странных птиц в мире) имеет рост около 1,7 м. Обитают они в тропических лесах северо-восточной Австралии, Новой Гвинеи, Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи. Их часто слышат еще до того, как увидят из-за глубокого крика, который заставит вас вспомнить "Парк Юрского периода".

4. Казуар северный (Casuarius unappendiculatus) 75 кг

Очень похожий внешне на своего южного кузена, казуар северный в среднем немного легче и, как правило, имеет одинарную, а не двойную бородку. Этот вид встречается только в прибрежных болотистых районах и низинных тропических лесах северной части Новой Гвинеи, а также на нескольких индонезийских островах.

Из трех видов казуаров северный находится под наибольшей угрозой исчезновения, причем наибольшую озабоченность вызывает охота на кости, яйца и мясо.

5. Эму (Dromaius novaehollandiae) 70 кг

Эта длинноногая, длинношеяя птица может достигать высоты около 1,9 м и встречается только в Австралии.

6. Императорский пингвин (Aptenodytes forsteri) 46 кг

Первый не бескилевый в списке. Эти птицы встречаются исключительно в Антарктиде и обладают некоторыми интересными приспособлениями, которые позволяют им выживать в этом экстремальном краю льда и снега, где температура регулярно опускается до -60 градусов по Цельсию.

7. Большой нанду (Rhea americana) 40 кг

Нанду можно встретить в Аргентине, Боливии, Бразилии, Парагвае и Уругвае. Его одичавшая популяция обосновалась в северной Германии. Это произошло из-за того, что один самец и пять самок сбежали с фермы в 2000 году.

8. Домашняя индейка/дикая индейка (Meleagris gallopavo) 39 кг (домашняя)

Это единственная птица в списке, которая может летать, хотя не особенно высоко или далеко.

9. Карликовый казуар (Casuarius bennetti) 34 кг

Самый маленький из трех видов казуаров, карликовый казуар, также известен как горный казуар из-за его местообитаний в горных лесах Новой Гвинеи, Новой Британии и острова Япен, с высотой ареала до 3000 м. Помимо того, что они меньше, они отличаются от своих сородичей отсутствием бородки.

10. Малый нанду (Rhea pennata ) 28,6 кг

Малый нанду, обитающий в регионах Альтиплано и Патагония в Южной Америке, также известен как нанду Дарвина. Это потому, что они были видом, который помог начать размышления Дарвина об эволюции. Дарвин увидел этих птиц во время экспедиции по Патагонии в 1833 году.

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А уже в начале этого года ученым стало известно, что четверть пресноводных животных находятся под угрозой исчезновения.

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