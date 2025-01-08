Исследователи изучили около 23 500 видов стрекоз, рыб, крабов и других животных, которые зависят исключительно от пресноводных экосистем.

Согласно новому исследованию, почти четверть животных, обитающих в реках, озерах и других источниках пресной воды, находятся под угрозой исчезновения.

Как пишет Associated Press, пресноводные среды обитания, включая реки, озера, пруды, ручьи, болота и водно-болотные угодья, покрывают менее 1% поверхности планеты, но поддерживают 10% ее видов животных.

"Огромные реки, такие как Амазонка, могут казаться могучими, но в то же время пресноводная среда очень хрупкая", - сказала соавтор исследования Патрисия Шарвет, биолог из Федерального университета Сеары в Бразилии.

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Исследователи изучили около 23 500 видов стрекоз, рыб, крабов и других животных, которые зависят исключительно от пресноводных экосистем. Они обнаружили, что 24% находятся под угрозой исчезновения - классифицируются как уязвимые, находящиеся под угрозой исчезновения или находящиеся под угрозой исчезновения - из-за комплексных угроз, связанных с загрязнением, плотинами, забором воды, сельским хозяйством, инвазивными видами, изменением климата и другими нарушениями.

"Большинство видов подвергаются риску исчезновения не из-за одной угрозы, а из-за множества угроз, действующих одновременно", - отметила соавтор исследования Кэтрин Сэйер, зоолог из Международного союза охраны природы в Англии.

Подсчет, опубликованный в журнале Nature, является первым, когда исследователи проанализировали глобальный риск для пресноводных видов. Предыдущие исследования были сосредоточены на наземных животных, включая млекопитающих, птиц и рептилий.

Эколог из Университета Дьюка Стюарт Пимм, который не принимал участия в исследовании, назвал его "долгожданной и чрезвычайно важной работой". Он отметил:

"Почти каждая крупная река в Северной Америке и Европе сильно изменена из-за строительства плотин, что подвергает риску пресноводные виды".

По словам Шарвет, в Южной Америке обширная экосистема реки Амазонки также сталкивается с угрозами от вырубки лесов, лесных пожаров и незаконной добычи золота. Незаконные пожары с целью вырубки леса приводят к образованию большого количества пепла, загрязняющего реку, а нелицензированные золотодобытчики сбрасывают ртуть в воду

Она рассказала, что реки и водно-болотные угодья "концентрируют все, что происходит вокруг них", добавив:

"Если что-то пойдет совсем не так, например, разольется кислота или нефть, вы можете поставить под угрозу целый вид. Этим животным больше некуда идти".

Новости о вымирающих животных

Международная группа по охране природы Fauna & Flora определила 10 странных и замечательных видов, находящихся под угрозой исчезновения, для своего "списка наблюдения" в этом годую. Она работает с партнерами по всему миру, чтобы помочь им выжить.

Эти виды сталкиваются с такими угрозами, как потеря среды обитания, изменение климата, болезни и охота, заявила благотворительная организация.

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