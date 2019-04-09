Любительница поспать: маленькая панда из шанхайского зоопарка очаровала публику (видео)

Черно-белой медведице по имени Принцесса лишь 8 месяцев.

Маленькая панда из шанхайского зоопарка очаровала публику.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Черно-белой медведице по имени Принцесса лишь 8 месяцев. И больше всего она любит спать. Смотрит сны Принцесса даже в неудобных позах на дереве.

И этим приносит много хлопот своим смотрителям, ведь людям уже приходилось снимать панду с дерева, чтобы малышня не упала и не травмировалась.