Любительница поспать: маленькая панда из шанхайского зоопарка очаровала публику (видео)
11:51, 09 апреля 2019Спасение видов
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Черно-белой медведице по имени Принцесса лишь 8 месяцев.
Маленькая панда из шанхайского зоопарка очаровала публику
Маленькая панда из шанхайского зоопарка очаровала публику.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Черно-белой медведице по имени Принцесса лишь 8 месяцев. И больше всего она любит спать. Смотрит сны Принцесса даже в неудобных позах на дереве.
И этим приносит много хлопот своим смотрителям, ведь людям уже приходилось снимать панду с дерева, чтобы малышня не упала и не травмировалась.
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