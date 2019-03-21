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У берегов оккупированной Евпатории массово гибнут дельфины

09:39, 21 марта 2019
Спасение видов
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На берегу нашли 16 погибших дельфинов / Facebook/SerenaSea

Об этом в Facebook сообщает Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море", сотрудники которого обследовали участок побережья.

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«В ходе двухдневного выезда мы нашли 16 погибших китообразных (14 азовок и 2 афалины), визуально поделив их на две временные группы. Все животные из каждой группы лежали на одинаковом расстоянии от воды, находились на идентичной друг другу стадии разложения и в непосредственной близости», - говорится в сообщении.

Facebook/SerenaSea

Все 16 животных погибли по причине попадания в сети на камбалу или осетровых, исходя из характера и тяжести связанных повреждений, идентичного состояния тел, а также их положения относительно уреза воды и друг друга.

Facebook/SerenaSea

Сотрудники центра утверждают, что туши дельфинов находили через каждые 30-200 метров, а на одном из участков побережья были найдены тела сразу трех азовок. 

Наряду с китообразными на берег вымыло огромное количество фрагментов сетей и лесок, а также останки одной особи черноморского осетра.

Facebook/SerenaSea

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Теги: #Крым#гибель дельфинов в Крыму