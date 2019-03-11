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В Кременчуге у пары кенгуру родился детеныш (видео)

10:08, 11 марта 2019
Спасение видов
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщил Андрей Погребной, владелец распределителя растений "Гарди", где обитают эти экзотические животные.

"Безумный день, безумные эмоции. Иванка и Беня это сделали, сделали этот день нереально эмоциональным, это видимо знак - знак в этот праздничный день весны и Женщин", – написал он на своей странице в соцсети и обнародовал видео с кенгуренком.

Как пишет "Кременчугский Телеграф", кенгуру появились в городе летом 2017 года. Владельцы местного распределителя растений поселили у себя кенгуру Иванку и Трампа, но последний в следующем году умер, поэтому ему на замену приехал кенгуру Беня. И вот теперь пара дала свое первое потомство.

Напомним, в мае 2018 года пара австралийских кенгуру появилась в бердянском сафари-парке. Сумчатые переехали в Запорожье из Чехии - их ждали целых пять лет.

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Теги: #Кременчуг#кенгуру