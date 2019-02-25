​В ОАЭ впервые за 35 лет замечен аравийский каракал

Зоологи впервые за 35 лет зафиксировали появление на территории ОАЭ аравийского каракала.

Специалисты Агентства по защите окружающей среды Абу-Даби зафиксировали появление на территории ОАЭ особи аравийского каракала, или пустынной рыси.

Читайте такжеВ Персидском заливе уничтожено 85% основных видов рыб

Он попал в фотоловушку на территории национального парка Джебель Хафит в Аль-Айне в ночное время суток.

Как отмечают зоологи, последнее появление крупной кошки в дикой природе ОАЭ было зафиксировано в 1984 году, или 35 лет назад, передает russianemirates.com. Сегодня на территории Абу-Даби, преимущественно в заповедников, размещено 45 фотокамер для наблюдения за дикой природой.

Несмотря на то, что в целом в регионе насчитывается довольно большая популяция каракалов, встретить его на территории Аравийского полуострова – большая редкость. Причиной этому стало браконьерство и нарушение экосистемы. Ученые усилят мониторинг территории, чтобы выявить, сколько особей каракала добрались до ОАЭ.

Каракал внешне напоминает рысь, но меньше размерами, стройнее и с однотонной окраской. Длина тела 65—82 см, хвоста — 25—30 см, высота в плечах около 45 см; масса — 11—19 кг. Уши с кисточками (до 5 см) на концах. На лапах развита щетка из жестких волос, облегчающая передвижение по песку. Мех короткий и густой. Окраской напоминает северо-американскую пуму: песчаный или красновато-коричневый верх, беловатый низ; по бокам морды черные отметины.

Охотится в основном в ночное время. Главной пищей ему служат грызуны (песчанки, тушканчики, суслики), зайцы-толаи, отчасти мелкие антилопы. Иногда добывает ежей, дикобразов, рептилий, насекомых, небольших хищных зверей, вроде лисицы и мангуста, молодых страусов. Может похищать домашнюю птицу, нападать на ягнят и коз. Подобно леопарду, каракал затаскивает убитую дичь на деревья, чтобы спрятать ее от других хищников.