На пляже Дубая обнаружены мертвые скаты

На популярном в Дубае пляже Sunset Beach обнаружено 20 мертвых скатов.

Около 20 мертвых скатов разного размера было обнаружено на популярном в Дубае пляже Sunset Beach. Читайте такжеВ столице ОАЭ запускают первую мобильную ветклинику для бездомных животных Их нашли посетители пляжа утром 18 декабря, когда вышли на прогулку. Некоторые из скатов еще подавали признаки жизни, передает thenational.ae.

Как сообщили морские эксперты, скорее всего скатов выбросили на берег рыбаки, которые вышли в море в поисках более ценной рыбы. На тушах скатов остались следы сетей, что говорит о том, что они были пойманы в море, а потом выброшены на берег.

В организации Azraq утвеждают, что такие явления – не редкость, и они случаются регулярно в течение последних лет. Ранее Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ развернуло кампанию по борьбе с браконьерством на воде и чрезмерным выловом рыбы сетями.

В муниципалитете Дубая также отметили, что каждый рыбак, который будет пойман за незаконным сбросом рыбы, будет подвергнут суровому наказанию.