В Черноморске появились домики для бездомных кошек (фото)

Новый «котопункт» в жилом массиве на улице Хантадзе уже облюбовал местный кот.

В Черноморске Одесской области неизвестные волонтеры построили двухярусное укрытие для бездомных животных.

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Как сообщает 04868.com.ua, новый «котопункт» в жилом массиве на улице Хантадзе уже облюбовал местный кот. Рядом с двухэтажным домиком оставлена миска с едой.

Ранее сообщалось, что в Одессе на набережной пляжа «Лузановка» построили котопункт – двухэтажный деревянный домик, в котором животные могут укрыться от холода и поесть.