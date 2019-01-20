В Черноморске появились домики для бездомных кошек (фото)
13:01, 20 января 2019Спасение видов
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Новый «котопункт» в жилом массиве на улице Хантадзе уже облюбовал местный кот.
В Черноморске появился новый "котопункт" / 04868.com.ua
В Черноморске Одесской области неизвестные волонтеры построили двухярусное укрытие для бездомных животных.
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Как сообщает 04868.com.ua, новый «котопункт» в жилом массиве на улице Хантадзе уже облюбовал местный кот. Рядом с двухэтажным домиком оставлена миска с едой.
Ранее сообщалось, что в Одессе на набережной пляжа «Лузановка» построили котопункт – двухэтажный деревянный домик, в котором животные могут укрыться от холода и поесть.
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