В Одессе установили домик для кошек, где они могут погреться (фото)
12:37, 09 января 2019Спасение видов
224 0
Возле дома установили кормушку, поэтому жители города могут приехать на набережную и подкормить животных.
Изнутри домик утеплен \ Денис Феденко/Facebook
В Одессе на набережной пляжа «Лузановка» построили котопункт – двухэтажный деревянный домик, в котором животные могут укрыться от холода и поесть.
Об этом в соцсети сообщил автор проекта Денис Феденко.
Изнутри домик утеплен, а двери закрываются, чтобы лучше сохранять тепло. Коты могут забраться в дом через небольшое отверстие или отдохнуть на втором ярусе.
Жители города могут приехать на набережную и подкормить животных \ Денис Феденко/Facebook
Возле дома установили кормушку: жители города могут приехать на набережную и подкормить животных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter