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В Одессе установили домик для кошек, где они могут погреться (фото)

12:37, 09 января 2019
Спасение видов
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Изнутри домик утеплен \ Денис Феденко/Facebook

В Одессе на набережной пляжа «Лузановка» построили котопункт – двухэтажный деревянный домик, в котором животные могут укрыться от холода и поесть.

Об этом в соцсети сообщил автор проекта Денис Феденко.

Изнутри домик утеплен, а двери закрываются, чтобы лучше сохранять тепло. Коты могут забраться в дом через небольшое отверстие или отдохнуть на втором ярусе.

Жители города могут приехать на набережную и подкормить животных \ Денис Феденко/Facebook

Возле дома установили кормушку: жители города могут приехать на набережную и подкормить животных.

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Теги: #Одесса#коты