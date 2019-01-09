В Одессе установили домик для кошек, где они могут погреться (фото)

Возле дома установили кормушку, поэтому жители города могут приехать на набережную и подкормить животных.

В Одессе на набережной пляжа «Лузановка» построили котопункт – двухэтажный деревянный домик, в котором животные могут укрыться от холода и поесть.

Об этом в соцсети сообщил автор проекта Денис Феденко.

Изнутри домик утеплен, а двери закрываются, чтобы лучше сохранять тепло. Коты могут забраться в дом через небольшое отверстие или отдохнуть на втором ярусе.

Возле дома установили кормушку: жители города могут приехать на набережную и подкормить животных.