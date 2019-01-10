Канадский городок переживает нашествие тюленей (видео)
18:53, 10 января 2019Спасение видов
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Мэр города уже обратилась за помощью в министерство океанических ресурсов, но пока что правительство лишь наблюдает за ситуацией.
Тюлени ползают по улицам и дорогам, иногда блокируют проход к домам / скриншот видео ТСН
В Канаде жители одного из поселков обеспокоены судьбой тюленей, застрявших после прилива.
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Как говорится в сюжете ТСН, канадский городок в провинции Ньюфаундленд не знает, что делать с десятками ластоногих, застрявших там после прилива.
Тюлени ползают по улицам и дорогам, иногда блокируют проход к домам. Двое из них уже погибли под колесами машин, другие могут погибнуть от голода, потому что до океана – несколько километров льда и найти дорогу самостоятельно они не могут. А трогать тюленей местным запрещает местный закон.
Мэр города уже обратилась за помощью в министерство океанических ресурсов, но пока что правительство лишь наблюдает за ситуацией.
В Канаде жители одного из поселков обеспокоены судьбой тюленей, которые застряли после прилива
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