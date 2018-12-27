Правительство поддержало запрет эксплуатации диких животных в цирках

В законопроекте содержатся изменения в законодательство, касающиеся защиты животных от жестокого обращения.

Правительство поддержало законопроект Минприроды о запрете эксплуатации в цирках диких животных.

Об сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на министра Остапа Семерака.

«Правительство поддержало наш законопроект, который регулирует ряд вопросов относительно защиты животных от жестокого обращения. В частности, и запрет использования диких животных в цирках с переходным периодом 5 лет», - сказал Семерак.

Он отметил, что это время понадобится для выработки механизма передачи диких животных в природно-заповедный фонда и определения мест дальнейшего проживания животных.

«Мы не можем в один день запретить использование животных, не подумав, что будет с ними дальше, кто их будет содержать и кормить. Украина - не первая страна, которая проходит этот путь. Я также понимаю, что мы получим большое сопротивление от людей, не готовых отказаться от эксплуатации животных в зрелищах. Мы готовы к этому противостоянию. В конце концов, в мире есть несколько десятков стран, отказавшихся от цирков, и Украина имеет все шансы пополнить их ряды. Впереди рассмотрение проекта закона в Верховной Раде», - сказал министр.

Он также отметил, что проблема неадекватного обращения с животными назрела давно и выходит далеко за пределы цирков. В частности, речь идет о содержании диких животных в частном секторе и распределении полномочий между органами власти, наделенными полномочиями применять санкции к безответственным владельцам.

«Правительство сегодня поддержало предложенные нами изменения в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс Украины, которые, наконец, разграничивают полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в отношении жестокого обращения с животными», - сказал Семерак.

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Так, согласно предложенным изменениям, рассмотрение дел об административных нарушениях в отношении диких животных отнесено к компетенции Государственной экологической инспекции Украины, а домашних и бездомных – к компетенции Национальной полиции Украины.

Также министр экологии сообщил, что сегодня в Украине никто не владеет информацией относительно реального количества диких животных, которых содержат в частном порядке, поэтому Минприроды выступает за создание Единого электронного реестра учета диких животных, куда их владельцы в обязательном порядке будут вынуждены вносить все данные, а также инициирует разработку Порядка изъятия диких животных у недобросовестных владельцев.

В пресс-службе Минприроды напомнили, что официально эксплуатация диких животных в цирках запрещена в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Латвии, Нидерландах, Румынии, Словении, Финляндии, Швеции. В Боливии, Греции, Дании, на Кипре и Мальте запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных. В Венгрии и Португалии запрещено использование диких животных в цирках, включенных в Список CITES I.