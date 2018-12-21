Животное ради забавы: в Белой церкви в детсад привели львенка для фотосессии (видео)

В зоопарке говорят, что дети могут стать угрозой для львенка - они могут ударить его и вызвать стресс у животного. Да и сам львенок может поцарапать или укусить детей.

В Белой Церкви в детсады привели маленького львенка ради фотографий.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Снимками с радостью поделились в соцсетях. Там и их увидели зоозащитники. Они считают, что это издевательство над животным.

В комментариях к сообщению одни пишут, что дети, к которым пришел хищный зверь, довольны встречей, другие - что это недопустимо, потому что опасно. После скандала фото с львенком в соцсетях убрали.

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Детский психолог Татьяна Семенова также считает, что это не лучший пример для подражания, поскольку детей лучше учить уважать зверей, тогда дети бы росли гуманнее и добрее.

Владельцы детского сада не считают это плохим. В зоопарке говорят, что дети могут стать угрозой для львенка - они могут ударить его и вызвать стресс у животного. Да и сам львенок может поцарапать или укусить детей.

Ранее в России панда-модель для фотографий с туристами оказалась перекрашенным щенком.