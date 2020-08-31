Поселок Богуслав накрыло едкой вонью из-за пожара на свалке
Ночью в Днепропетровской области горела свалка. В результате едкий смрад накрыл поселок Богуслав.
Читайте такжеНа Херсонщине в природном парке произошло масштабное возгорание плавней (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что на полигоне бытовых отходов пылала тысяча квадратных метров.
«Кроме пожарных, бороться с огнем приехали и коммунальные службы. Чтобы потушить все очаги огня, всю ночь бульдозером перебрасывали крупногабаритный мусор. Около девяти утра пожар наконец потушили», - говорится в сюжете.
Сейчас выясняют причины возгорания.
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