Ранее правительство РФ выделило для решения проблемы 50 миллиардов рублей.

Жительница оккупированного Крыма поделилась новыми фото, которые доказывают, что россияне до сих пор не решили проблему воды на полуострове. Тамошние водоемы все больше ощущают нехватку влаги.

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Фотографии из пруда в Солнечной долине опубликовала в Twitter пользовательница под ником RoksolanaToday&КрымUA.

По ее словам, запас воды в водоеме не могут пополнить даже осадки. Именно отсюда перекачивают воду на полив, некоторые шланги даже не достают до поверхности.

"Под ногами хрустят ракушки пресноводных моллюсков. Раньше это было дно", - объясняет крымчанка.

Ранее правительство РФ выделило для решения проблемы 50 миллиардов рублей.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН