Загрязнение причерноморской зоны было зафиксировано несколько раз в течение последних десяти лет.

Борьба с загрязнением Причерноморья отходами производства Николаевского глиноземного завода – красным шламом – длится еще с 2011 года.

Об этом говорится в статье, опубликованной "Обозревателем".

В статье приводится информация о том, что загрязнение причерноморской зоны было зафиксировано несколько раз в течение последних десяти лет.

Так, 28 февраля 2011 года, более десяти лет назад, СМИ сообщили новость о том, что красную пыль из шламохранилища глиноземного завода разнесло ветром по территории села Лиманы. Приводятся аналогичные сообщения за 2012, 2013, 2019 и 2021 годы.

Кроме того, в публикации сообщается о результатах экспертизы Исследовательско-испытательного токсикологического центра научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Медведя при Минздраве, согласно которой в образце красного шлама был обнаружен целый ряд тяжелых металлов, которые могут привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов – кадмий, мышьяк, ртуть, свинец и т. д.

Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов – алюминий, бор, ванадий, манган, магний, сера, силиций стибиум, станум, стронций кальций, хром и ферум. То есть значительная часть таблицы Менделеева, которая может представлять серьезную опасность для здоровья человека и окружающей среды.

В статье говорится, что экологи неоднократно пытались привлечь внимание власти к проблеме красного шлама, но она стала на сторону собственников предприятия.

Так, Министерство юстиции при личном участии министра Дениса Малюськи оперативно отреагировало на жалобу НГЗ и приняло решение по наказанию экспертов, определивших размер морального ущерба для пострадавших от красного шлама. Тем временем в Николаеве, говорится в материале, к самим пострадавшим "наведывается" полиция, требуя отказаться от участия в иске против НГЗ.

Ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации "Стоп Шлам" о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривень моральной компенсации для жителей города, пострадавших от красного шлама.

Автор: Иван Бойко