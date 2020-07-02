В Одесской области в Днестре уровень воды достиг опасно высокой отметки

На низких участках автодороги Одесса-Рени вода поднимается до трассы.

В Одесской области в реке Днестр уровень воды достиг опасно высокой отметки.

Об этом сообщило Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.

Отмечается, что, по состоянию на утро 2 июля, на водных постах рек Днестр и Турунчук продолжается повышение уровней воды, в частности, за сутки уровни поднялись на 5-10 см.

Выше по течению Днестра (на территории Молдовы) уровень воды значительно понизился за последние сутки, что свидетельствует о пропуске паводковой волны с последующей стабилизацией водохозяйственной ситуации.

При этом, на Днестре в районе поста Белгород-Днестровского межрайонного управления водного хозяйства уровень реки составляет 155 см над нулем поста.

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«Уровень воды достиг опасной отметки, но подтопления не произошло, учитывая заблаговременную защиту территории насосной станции Белгород-Днестровского МУВГ и регулирование воды в транспортирующем канале», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на низких участках автодороги Одесса-Рени вода поднимается к трассе.

Уровень Днестра по водпосту в селе Маяки составляет 175 см над нулем поста, поймы вдоль Днестра заполнены водой.

Уровень воды Турунчука по водпосту в селе Троицкое составляет 280 см над нулем поста (до опасной отметки 10 см).

Также наблюдается подтопление приусадебных участков в селах Троицкое и Граданицы.

Продолжается заполнения междуречья Днестр-Турунчук, что позволило безопасно пропустить паводковой волны в нижнем течении Днестра.

Объем сброса с Дубоссарского водохранилища за 1 июля составил 1039 кубометров в секунду.

В региональном главке ГСЧС сообщили, что 2 июля ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на Днестре в створе поста села Маяки (Беляевский район), возможно затопление участка трассы Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в селах Яски, города Беляевка.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской ОГА заявили, что некоторым районам области грозит наводнение.

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