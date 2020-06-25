Одесской области грозит наводнение – ОГА

Гражданам советуют пропустить отдых на реке или лимане в эти выходные.

Большое количество воды надвигается с Западной Украины / фото УНИАН

Одесской области грозит наводнение из-за непогоды.

Как сообщили в Одесской областной государственной администрации, сегодня председатель ОГА Максим Куцый провел срочное совещание, связанное с возможным наводнением.

Отмечается, что юг (украинская Бессарабия) и север области уже страдают от непогоды.

«Большое количество воды надвигается с Западной Украины в наш регион, и мы уже готовимся к встрече с природным бедствием», - отметил Куцый.

Отмечается, что сейчас мобилизованы руководители Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Ясковской ОТГ. Предполагается, что именно эти районы могут попасть под удар непогоды, в первую очередь.

Сейчас чиновники совместно с работниками ГСЧС, полицией и пограничниками принимают необходимые меры безопасности, в том числе направленные на ограничение доступа людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам.

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В усиленном режиме проводится мониторинг и контроль за обстановкой на водных объектах.

«В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно», - подчеркнули в ОГА.

В региональном главке ГСЧС сообщили, что 24 июня в службу спасения «101» поступила информация о том, что в селе Ананьевского района в результате обильных дождей подтопило 20 частных домов и домохозяйств. Сотрудники ГСЧС из одного дома эвакуированы 6 жильцов, из них 4 ребенка, и поместили их в детский сад населенного пункта. Жителям остальных домов оказана помощь по эвакуации домашних животных с затопленной территории.

По состоянию на 9:00 25 июня с 11 домохозяйств было откачано 1,98 тыс. куб. метров вод, работы продолжаются.