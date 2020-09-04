Еще один пожар возник на полигоне бытовых отходов вблизи Павлограда в Днепропетровской области.

В двух областях Украины горят свалки. В частности, вторые сутки пылает Макуховская свалка в пригороде Полтавы.

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«На свалке есть горючие материалы, которые быстро воспламеняются. Сейчас огонь охватил более гектара свалки», - говорится в сюжете.

Отмечается, что спасатели установили насосные станции для подачи воды из реки, но одолеть стихию пока не удается.

Еще один пожар возник на полигоне бытовых отходов вблизи Павлограда в Днепропетровской области. На момент выхода публикации его удалось потушить. До этого сообщалось, что там выгорело две тысячи квадратных метров мусора.

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Автор: Катерина Шварц