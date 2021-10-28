В море оказались тонны канализационных стоков.

Одна из очистных станций в Великобритании сбросила отходы в море. В воду попали десятки кубометров отходов, а туалетной бумагой устелено побережье.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Нечистоты выливаются в море уже несколько суток. Тревогу забили местные активисты, которые и засняли кощунственное отношение к окружающей среде.

Читайте такжеВ Одесской области скопились десятки тысяч бакланов (фото)Они призывали немедленно прекратить сброс нечистот, потому что это могут навредить морской флоре и фауне.

Выяснилось, что нечистоты сбрасывала местная очистная станция. Ее владельцев уже штрафовали за выбросы в этом году на 90 миллионов фунтов.

Как ранее сообщал УНИАН, авария произошла на главной канализационной станции Житомира. Нечистоты со всего города хлынули в реку Тетерев.

Станцию построили еще 1973 году и насосы просто исчерпали свой срок эксплуатации. У работников нет другого выхода, как открывать аварийный сброс

Жители домов, которые находятся в непосредственной близости к станции, жалуются на вонь от реки. Это уже пятый случай за последние два месяца.

Автор: Анастасия Горбачева