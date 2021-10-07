Жители ближайших домов жалуются на жуткую вонь.

Авария произошла на главной канализационной станции Житомира. Нечистоты со всего города хлынули в реку Тетерев.

Об этом сообщает ТСН.

На главной насосной станции старые насосы снова сломались. Сначала из строя вышли два, поэтому подключили резервный, но сломался и он. В результате нечистоты хлынули в реку.

"Сегодня утром вышел из строя резервный насос номер один. То есть сбой в автоматике двигателя. Сейчас работают наладчики из Киева", - сообщил технический директор КП "Житомирводоканал" Сергей Еремин.

Читайте такжеВ Днепре посреди реки внезапно появился новый островок: экологи бьют тревогуПо его словам, станцию построили еще 1973 году и насосы просто исчерпали свой срок эксплуатации. У работников нет другого выхода, как открывать аварийный сброс

Жители домов, которые находятся в непосредственной близости к станции, жалуются на вонь от реки. Это уже пятый случай за последние два месяца.

Специалисты отобрали пробы воды для анализа, но даже по внешнему виду можно сказать, что в реке только канализационные стоки.

"В пробе воды, отобранной сегодня утром, во-первых, вода имеет фекальный запах и такой серый цвет, он характерен для сточных вод, как те, что попадают на канализационные сооружения из коллектора. Превышена азотная группа, аммиак, нитраты", - сообщила глава отдела лабораторного контроля экоинспекции Полесского округа Ирина Березюк.

Загрязнение реки Тетерев

9 августа директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин рассказал, что 6 августа в результате аварии затопило машинный зал главной канализационной насосной станции города. Все насосное оборудование вышло из строя, а нечистоты попали в реку.

В Житомирском рыбоохранном патруле корреспонденту УНИАН сообщили, что в реке Тетерев заметили мор рыбы.

При этом массовую смерть рыбы в реке фиксировали и раньше, в частности, в 2017 году.

Автор: Анастасия Горбачева