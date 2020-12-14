Для исследования отобрали шесть здоровых женщин, которые согласились отдать свои плаценты для исследования.

В плаценте человека впервые обнаружили частицы микропластика, причем в тканях как со стороны матери, так и стороны плода.

Читайте такжеСмерть от пластика: на Шри-Ланке выроют ров вокруг свалки, чтобы отпугнуть голодных слонов (видео)Ранее в человеческом организме пластик обнаруживали только в пищеварительной системе. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International, передает nplus1.ru.

Алессандро Свелато из Отделения акушерства и гинекологии, итальянской больницы Сан-Джованни Калибита Фатебенефрателли и его коллеги, экологи и анатомы, проверили, способен ли пластик попасть в плаценту.

Для исследования отобрали шесть здоровых женщин, которые согласились отдать свои плаценты для исследования. Они отметили в анкете, пользовались ли в течение двух недель до родов косметикой с микрогранулами, и не лечили ли зубы инвазивно. Роды принимали таким образом, чтобы не допустить соприкосновения женщин с пластиком: акушеры использовали хлопковые перчатки, кровати в родильном зале были покрыты только хлопковыми простынями, пуповину перерезали металлическими ножницами.

После родов оставшиеся плаценты немедленно собрали и порезали каждую на кусочки, которые разделили на три порции — ткани со стороны ребенка, со стороны матери и непосредственно хориоамниотическая (плодная) оболочка. Образцы доставили в лабораторию, где исследовали с помощью рамановской микроспектроскопии — метода, который позволяет определить молекулярный состав вещества по спектру его излучения под воздействием лазера. Полученные данные сравнили со спектрами известных веществ из Библиотеки микропластиков SLOPP и библиотеки программного обеспечения KnowItAll.

Оказалось, что в четырех из шести плацент содержались фрагменты пластика. Всего во всех образца было найдено 12 частиц размером 5-10 микрометров, сферической или неправильной формы. Пять было найдено в тканях на стороне плода, четыре — на материнской стороне и три — в хориоамниотических оболочках. Три частицы оказались полипропиленом — материалом, из которого обычно делают упаковочную пленку. От остальных удалось определить только пигменты — это красители, которые содержатся в искусственных покрытиях, красках, клеях, штукатурках, косметике и средствах личной гигиены. Например, одна частица оказалась гидроксидом железа желтого цвета, который часто применяется в тональных кремах; другая частица была пигментом виолантроном, которым окрашивают хлопковые и полиэстеровые ткани. Также были найдены красители для мыла, губной помады, туши для ресниц и других средств макияжа.

Таким образом, выяснилось, что микропластик, попав в организм человека, может достичь тканей плаценты на всех уровнях. Примечательно, что анализировались небольшие порции плаценты (23 грамма при общем весе около 600 грамм), что позволяет предположить, что количество частиц во всей плаценте намного выше.

Частицы микропластика воспринимаются организмом как инородные тела и могут спровоцировать местные иммунные реакции и воспаление, не говоря о том, что они могут нести на себе опасные химикаты. Это может быть опасно, учитывая, что недавно частицы микропластика были найдены и в бутылочках для детского питания.

Производство пластика в мире

За последнее столетие мировое производство пластмасс достигло 320 млн тонн в год, и более 40% этого объема приходится на одноразовую упаковку, что приводит к быстрому образованию пластикового мусора. Он накапливается в земле и в воде, переносится на большие расстояния ветрами и течениями, а под влиянием волн, бактерий и ультрафиолетового излучения разрушается до мельчайших частиц — микро- и нанопластика.

Микропластик — частицы до 5 мм в диаметре — не только образуется в ходе разрушения более крупных кусков, но и изготавливается сразу в таком виде —например, микрогранулы для гелей, скрабов и другой косметики. Микрочастицы пластика способны попасть куда угодно: их уже находили в еде, чайных пакетиках, поваренной соли, пищеварительном тракте морских животных и человека.

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Автор: УНИАН