Сейчас на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", уже более 2,6 тысячи пингвинов.

В Антарктике сотни пингвинов "оккупировали" украинскую полярную станцию "Академик Вернадский". Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook, добавив к сообщению фото птиц.

"Возле "Вернадского" пингвины оккупировали рабочее пространство украинских метеорологов-метеоплощадку с различными приборами... За последние дни черно-белые птицы, массово возвращающиеся к "Вернадскому" на брачный сезон, действительно очень облюбовали нашу метеоплощадку. Сейчас здесь уже почти 200 пингвинов. Больше всего им пришлись по вкусу осадкомер (это такое специальное ведерко, в котором накапливаются осадки) и актинометрический комплекс (измеряет уровень солнечной радиации)", - рассказали полярники.

Они заверили, что люди и пингвины прекрасно сосуществуют. Метеорологи спокойно пробираются к своим приборам и снимают нужные показатели, стараясь не вспугнуть пернатых, которые уже привыкли к таким "двуногим" соседям и почти на них не реагируют.

Видео дня

Украинские исследователи также отметили, что сейчас на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", уже более 2,6 тысяч пингвинов. Они пока не строят гнезда, потому что локации и стройматериалы еще покрыты снегом, но уже активно занимают места.

Пингвины возле станции"Вернадского"

Ранее полярники рассказывали, что первые гнездовые колонии теплолюбивых субантарктических пингвинов появились в этом районе аргентинских островов в конце 2000-х. С тех пор сроки откладывания ими яиц значительно сместились: с конца ноября на начало месяца.

В этом году из-за теплого климата пингвины к "Вернадскому" начали прибывать уже в начале сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: