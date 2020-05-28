Первый детеныш со времен пожаров: в австралийском нацпарке родилась коала (видео)

Животное назвали Эш, что означает пепел.

В австралийском национальном парке Нового Южного Уэльса впервые со времен разрушительных пожаров родился детеныш коалы.

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Как сообщает ТСН, уведомление о пополнении и трогательное видео с новорожденным крохой распространили в соцсети. Детеныша назвали Эш. В переводе с английского это означает пепел. Таким образом сотрудники парка хотели подчеркнуть, что малыш – это символ надежды на восстановление австралийской природы после стихийного бедствия, от которого континент страдал в конце прошлого года.

Как сообщал УНИАН, с сентября 2019 года в Австралии продолжались лесные пожары. Прошлый год стал самым жарким в стране за все время наблюдений. По данным местных властей, масштабные лесные пожары уничтожили много миллионов гектаров лесных площадей. Огнем также уничтожено более 3 тыс. домов.

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