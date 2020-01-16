В Австралии для спасения коал из-за лесных пожаров привлекают собак (фото)
15:20, 16 января 2020Экология
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Пес по кличке Тейлор обнаруживает коал по запаху их меха.
В Австралии для обнаружения коал, которые могли пострадать из-за лесных пожаров, спасатели привлекают служебных собак.
Читайте такжеВ Австралии на волю выпустили пару редких билби (видео)Об этом сообщает Reuters.
Пес по кличке Тейлор работает в паре с дрессировщиком Райаном Тэйтом. Собака обнаруживает коал по запаху их меха.
Ранее УНИАН сообщал, что из-за масштабных пожаров в некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения.
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