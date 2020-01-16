В Австралии для спасения коал из-за лесных пожаров привлекают собак (фото)

Пес по кличке Тейлор обнаруживает коал по запаху их меха.

В Австралии для обнаружения коал, которые могли пострадать из-за лесных пожаров, спасатели привлекают служебных собак.

Читайте такжеВ Австралии на волю выпустили пару редких билби (видео)Об этом сообщает Reuters.

Пес по кличке Тейлор работает в паре с дрессировщиком Райаном Тэйтом. Собака обнаруживает коал по запаху их меха.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за масштабных пожаров в некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения.