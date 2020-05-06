В Чернобыльской зоне построят хранилище для ядерных отходов, которые будут перерабатывать в РФ

Для предотвращения возможной утечки отходы будут перемешиваться со специальным раствором.

В Чернобыльской зоне построят хранилище для ядерных отходов украинских АЭС, которые будут перерабатывать в РФ.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал начальник отдела по вопросам государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами управления по вопросам снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и обращения с радиоактивными отходами Александр Кравченко.

По его словам, в соответствии с нормативными документами украинская сторона должна принимать высокоактивные отходы, которые возвращаются из России после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

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"Будет построено такое хранилище, эксплуатация которого будет длиться до 100 лет. Строительство будет финансироваться из фонда реактивных отходов, который формируется за счет налога, которые платят производители энергетических отходов. Хранилище полностью обеспечивает безопасное обращение с отходами. Лицензия выдается только при условии безопасного периода эксплуатации. Там серьезные требования к хранилищу, и проект проходил экспертизу, и привлекались эксперты из ЕС", - сказал Кравченко.

Для предотвращения возможной утечки отходы будут перемешиваться со специальным раствором.

"После подтверждения соответствия техническим условиям начинается разлив. Эта масса разливается в формообразующую емкость, эти контейнеры складываются в пенал и завариваются герметично. Далее они отстаиваются, подтверждается их устойчивость, и перевозятся в Украину. На хранилище осуществляют прием таких отходов. В хранилище отходы должны лежать до 100 лет", - добавил Кравченко.

Хранилище будет расположено в зоне отчуждения, неподалеку от 4 энергоблока.

Как сообщал УНИАН, никакой угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу отработанного ядерного топлива и другим критическим объектам в Чернобыльской зоне отчуждения в результате пожаров нет.