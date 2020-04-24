Никакой угрозы хранилищу радиоактивных отходов в Чернобыльской зоне нет – ГАЗО

В зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров.

По состоянию на сегодня, 18.00 никакой угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу отработанного ядерного топлива и другим критическим объектам в Чернобыльской зоне отчуждения в результате пожаров нет.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

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«Угрозы для объекта «Укрытие», хранилища радиоактивных отходов и других критических объектов зоны отчуждения нет. В зоне отчуждения осуществляется усиленный мониторинг обстановки по разным направлениям и обеспечивается своевременное привлечение пожарно-спасательных подразделений в случае необходимости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров.

"По состоянию на 18:00 24 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС, которым помогают работники лесных пожарных станций ГСП «Северная Пуща» продолжают локализацию пожаров на территории Лубянского, Дитяткивского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришивского лесничеств», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, продолжают работать пожарные насосные станции по тушению торфяников в районе с. Кривая Гора (Паришивское лесничество) и пгт Полесское (Котовское лесничество).

«В районе с. Красное, с. Старая Красница и с. Толстый лес под действием сильных порывов ветра наблюдался очаг возгорания на месте, которое ранее было пройдено огнем. На месте работает авиация в составе 2-х вертолетов МИ-8 и самолета АН-32П, сделано три сброса огнетушащих веществ (24 тонны)», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Сгорели десятки гектаров леса.