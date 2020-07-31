В британском зоопарке показали новорожденных редких попугаев (видео)

В дикой таких попугаев осталось не более 2,5 тысяч особей.

Двух редких попугаев показали публике в зоопарке британского Честера.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, порода называется Макао. Она принадлежит к роду Ара. Птицы большие и имеют очень яркое оперенье. По словам орнитологов, они прекрасно себя чувствуют.

В дикой природе такие попугаи встречаются только в Южной Америке. Их осталось не более 2,5 тысяч особей.

Напомним, ранее в США отпраздновали день рождения первого белого носорога, рожденного путем искусственного оплодотворения. Зверьку по имени Эдвард исполнился год.

После успешного появления на свет Эдварда в зверинце с помощью искусственного оплодотворения хотят воссоздать популяцию белых носорогов, находящихся на грани вымирания.

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