В британском зоопарке показали новорожденных редких попугаев (видео)
Двух редких попугаев показали публике в зоопарке британского Честера.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, порода называется Макао. Она принадлежит к роду Ара. Птицы большие и имеют очень яркое оперенье. По словам орнитологов, они прекрасно себя чувствуют.
В дикой природе такие попугаи встречаются только в Южной Америке. Их осталось не более 2,5 тысяч особей.
Напомним, ранее в США отпраздновали день рождения первого белого носорога, рожденного путем искусственного оплодотворения. Зверьку по имени Эдвард исполнился год.
После успешного появления на свет Эдварда в зверинце с помощью искусственного оплодотворения хотят воссоздать популяцию белых носорогов, находящихся на грани вымирания.
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