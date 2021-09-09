Насекомые захватывают не только деревья, но и кусты, цветы и даже дома.

Жители Херсонской области жалуются на нашествие гусениц американской белой бабочки. Насекомые уничтожают растения и буквально дождем сыплются на головы людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Нашествие насекомых объясняется благоприятными погодными условиями.

Гусеницы захватывают дома. Насекомые везде – на стенах, на потолке. Они буквально дождем сыплются на головы жильцов. Кроме того, гусеницы объели все листья на деревьях и добрались до кустов и цветов.

Читайте такжеУченые обнаружили необычную особенность осиных гнезд: они светятся"Одна бабочка откладывает до 2 тысяч яиц. Они питаются около 300 видами растений. Одна яйцекладка этого вредителя может уничтожить 15-летнее дерево", - рассказал эксперт.

Гусеницы объели деревья там, где их не обрабатывали, и где мало птиц.

В Госпродпотребслужбе говорят, что ухаживать за деревьями должны владельцы участков и обрабатывать их желательно биопрепратами, но делать это сейчас уже нет смысла, потому что бороться с гусеницами надо в начале сезона.

Только в Херсонской области насекомые повредили 3 тысячи гектар деревьев.

Как ранее сообщал УНИАН, в одном из сел бывшего Сторожинецкого района шершни напали на 65-летнюю женщину. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть.

Автор: Анастасия Горбачева