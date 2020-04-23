Опустевшие из-за коронавируса пляжи Таиланда заняли редкие кожистые черепахи (фото)

Кожистые черепахи находятся под угрозой исчезновения в Таиланде.

На фоне пандемии коронавируса впервые за 20 лет в Таиланде наблюдается увеличение количества гнезд редких кожистых морских черепах.

По словам директора Морского биологического центра Пхукета Конгкиата Киттиватанавонга, на острове было найдено 11 мест гнездования кожистых черепах с самой высокой численностью за последние 20 лет, сообщает НВ со ссылкой на Reuters.

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"Это очень хороший знак для нас, потому что многие районы нереста были уничтожены людьми. Таких гнезд не было последние пять лет. И если сравнивать с прошлым годом, то такого большого количества нереста и близко не было, потому что черепахи гибли, попадая в рыболовные снасти, а люди мешали им на пляжах", - сказал он.

Кожистые черепахи находятся под угрозой исчезновения в Таиланде. Эти животные откладывают яйца в темных и тихих местах, стараясь избегать человека.

Эти черепахи являются крупнейшими в мире морскими черепахами. Их масса может составлять 600-900 кг, а длина тела достигать 2,5 метров.

Ранее УНИАН сообщал, что тысячи морских черепах вышли на нерест на опустевшие пляжи штата Одиши в Индии, пока страна борется с пандемией Covid-19.