Всего удалось спасти почти 300 диких животных, которых после теракта на Каховской ГЭС течением прибило к черноморскому побережью.

Стало известно, какие животные приплыли уцелевшими в Одессу из Херсонщины после подрыва дамбы Каховской ГЭС, который произошел 6 июня. Об этом на брифинге в медиа-центре "Украина-Одесса" рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, в первую очередь речь идет о мелких животных. В частности, редких краснокнижных тритонов. "В целом, мы спасли почти 300 диких животных, которые доплыли до Одесской области. Среди них - более сотни дунайских тритонов - редкие животные, занесенные в Красную книгу Украины. Херсонская популяция - очень уникальная. На самом деле, их "прибыло" значительно больше, но, к сожалению, их основная масса уже погибла, а те, что остаются сейчас в море - обречены тоже, потому что это - пресноводное животное", - рассказал Беляков.

По его словам, уцелевших тритонов и ряд других животных одесские специалисты впоследствии, когда будет возможность, вернут в Херсонщину.

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Он добавил, что среди выживших животных есть ондатры, озерные лягушки, ужи и водяные черепахи. "Этих животных можно выпустить в Одесской области, они обитают и в нашем регионе", - рассказал специалист.

Он напомнил, что военные передали в зоопарк трех щенков енотовидной собаки, которых доведут в зоопарке в сознание и отпустят в дикую природу.

Самый крупный "переселенец" - самка пятнистого оленя, которую спасли военные моряки. "Она приплыла в Одесскую область на плавневом островке. Была в очень плохом состоянии - измотана и испугана. Нашим ветеринарам пришлось приложить много усилий. Сейчас с ней все в порядке. Мы ее также будем возвращать в природную среду", - рассказал Беляков.

Подрыв Каховской ГЭС - главное

В ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Произошла техногенная катастрофа - искусственное наводнение затопило тысячи тонн почвы вместе со всеми живыми существами, течением их понесло к Черному морю.

В Одесскую область начало прибивать трупы погибших животных, а некоторых удалось спасти. Среди них - две домашние собаки, щенок енотовидной собаки, ондатры, тритоны и тому подобное.

Также сообщалось, что в пригород Одессы "приплыла" самка оленя. Все эти животные попали в Одессу на островках - плавневых, из обломков мебели и тому подобное. Местные жители спасали бедных животных.

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