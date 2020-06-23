Когда-то там была вода: опубликованы пугающие фото эко-катастрофы в Крыму

Синоптики говорят, что после затяжной засухи, которая началась с осени в 2019 года, летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды в Крыму.

Межгорное водохранилище объемом 50 миллионов кубометров – самое крупное из наливных (тех, что аккумулируют воду из расположенных неподалеку источников) искусственных водоемов Крыма. Оно расположено на левом притоке реки Тобе-Чокрак в Жаворонской балке, что на юге Сакского района. Строительство водоема началось в 1981 году и длилось около 10 лет.

Из пяти источников водоснабжения Симферополя Межгорное водохранилище было самым емким до 2014 года. Его запасы практически всегда можно было пополнить водой Северо-Крымского канала, пишет Крым.Реалии.

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Водохранилище обеспечивало водой населенные пункты, расположенные вдоль трассы Симферополь-Евпатория, поселки Комсомольское и ГРЭС, район Свободы, улицы Маршала Жукова, Героев Сталинграда и Московское кольцо крымской столицы. Закольцованность системы водоснабжения позволяла при необходимости подавать воду и в другие районы города.

Российские власти Крыма планируют возобновить работу Межгорного водохранилища к 2025 году, наполнив его паводковыми водами четырех крымских рек: Альмы, Салгира, Качи и Бельбека. Согласно их расчетам, это позволит обеспечить надежное водоснабжение Симферополя, Сак, Евпатории и северной части Севастополя. Средства на реконструкцию водохранилища должен выделить федеральный бюджет России в объеме 25 миллиардов рублей.

Ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за 20-21 июня в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища поступило более 300 тысяч кубометров воды.

«Это рекорд по суточным нормам за последние полгода, и если осадки будут выпадать с такой же частотой, то мы выйдем с достоинством из сложившейся ситуации», – заявил Аксенов.

Синоптики, однако, говорят, что после затяжной засухи, которая началась с осени в 2019 года, летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды в Крыму.

«Со второй половины следующей недели ожидается дефицит осадков, поэтому ситуация на грани», – отметил ведущий специалист российского Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как выглядело Межгорное водохранилище до дождей, которые прошли в Симферопольском районе в период с 17 по 21 июня – смотрите в фотогалерее.

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